صربيا: 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة في صربيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1127، مٌشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة.وأفادت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، بأن عدد الوفيات لم يشهد أي ارتفاع فلا يزال عدد الحالات التي توفت جراء إصابتها بفيروس كورونا 239 حالة.وأضافت أنه تم إجراء فحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس على 3427 شخصًا، وكشفت النتائج عن إصابة 34 حالة بكورونا.يٌذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز 5.6 مليون إصابة حول العالم، فيما اقتربت الوفيات من 350 ألف حالة وفاة.