أهالي روض الفرج يقتلون مسنا حاول اغتصاب طفلة معاقة

شهدت منطقة روض الفرج واقعة مأساوية عندما أقدم الأهالي على قتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة.كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالي عليه.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين قيام الأهالي بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي.وبالعرض على اللواء أشرف الجندى مدير الأمن أمر بتحرير محضر بالواقعة.