تعرف على موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، كما أعلن أن إجازة عيد الفطر المبارك ستكون لأول مرة 6 أيام لتبدأ الأحد الموافق 24 مايو وتنتهي الجمعة الموافق 29 مايو الجاري.



ويتميز عيد الفطر بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كل فرد مسلم ويجب أن تخرج الزكاة قبل صلاة العيد، وفي هذا الشأن ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، وتأتي ذلك بعد أن يعلن الأزهر ما هو المبلغ المحدد للزكاة، وللمسلمين الحرية في زيادة المبلغ المعلن عنه وكل مسلم بحسب ما يمتلكه أو ما يقدر أن يخرج من ماله.



ويحتفل العالم والأمة الإسلامية بالعيد في المنازل بسبب انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح العالم بأثره ليجبر البشر بالالتزام في بيتوهم خوفا على انتقال العدوى وانتشارها بشكل أسرع مما نحن عليه الآن.



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جاء البحث عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر بناءا عن المؤسسات التي لم تغلق بشكل كامل حتي الان، وتأتي جهود الدولة في الحفاظ علي حياه المواطينين لتفرد عليهم حظر التجوال في العيد للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



يبحث المواطنون عنلكي يعودون لأعمالهم مره أخرى.