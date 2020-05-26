رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:34 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
وسام عطية
طباعة
يبحث المواطنون عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر لكي يعودون لأعمالهم مره أخرى.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، كما أعلن أن إجازة عيد الفطر المبارك ستكون لأول مرة 6 أيام لتبدأ الأحد الموافق 24 مايو وتنتهي الجمعة الموافق 29 مايو الجاري.

ويتميز عيد الفطر بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كل فرد مسلم ويجب أن تخرج الزكاة قبل صلاة العيد، وفي هذا الشأن ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، وتأتي ذلك بعد أن يعلن الأزهر ما هو المبلغ المحدد للزكاة، وللمسلمين الحرية في زيادة المبلغ المعلن عنه وكل مسلم بحسب ما يمتلكه أو ما يقدر أن يخرج من ماله.

ويحتفل العالم والأمة الإسلامية بالعيد في المنازل بسبب انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح العالم بأثره ليجبر البشر بالالتزام في بيتوهم خوفا على انتقال العدوى وانتشارها بشكل أسرع مما نحن عليه الآن.

اقرأ أيضا:

جاء البحث عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر بناءا عن المؤسسات التي لم تغلق بشكل كامل حتي الان، وتأتي جهود الدولة في الحفاظ علي حياه المواطينين لتفرد عليهم حظر التجوال في العيد للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق «دار الهلال» أسبوعًا بعد اكتشاف 4 حالات كورونا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

تطورات الحالة الصحية لـ سامح فهمي بعد إصابته بكورونا

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

أهالى شرباص يقيمون مستشفى بالجهود الذاتية لمواجهة كورونا

تعرف على موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2020 في مصر

فنانة تخلد ذكرى المنسي بجدارية في الإسكندرية: أبطالنا رجالة (فيديو)

تردد قناة box movies على نايل سات.. طريقة الاستقبال

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص