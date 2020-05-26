«رجال الأعمال» تثمن إجراءات الحكومة للتصدي لكورونا

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن خسائر كورونا حتى الآن مازالت قليلة وهذا يرجع إلى فضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.وأضافت الجمعية، أن جميع القطاعات تأثرت بوباء كورونا وواجبنا كقطاع خاص وضع توصيات ومقترحات للنهوض بجميع القطاعات، مقترحة بضرورة إضافة شركات تكنولوجيا المعلومات للمبادرات الخاصة بمساندة القطاعات الإقتصادية.كما طالبت الجمعية بضرورة تنشيط وعودة عمل الشهر العقاري وشركات التمويل الخاضعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، لتجنب إيقاف التمويل.