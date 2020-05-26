موريتانيا: 4 وفيات و6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الثلاثاء، وفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بفيروس كورونا المستجد لترتفع الإصابات الإجمالية إلى 268 في البلاد والوفيات إلى 13 حالة.وقال المدير العام للصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط، إن أعداد المصابين بالفيروس تراجع اليوم بشكل كبير.وأوضح أن اثنتين من الاصابات كانت نتيجة لعدوى مجتمعية، بينما كانت احدى الوفيات سيدة تعاني من مرض الكلى.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.