محمد علي رزق: سعيد بنجاح «ليالينا 80» وأنتظر بدء تصوير «خيط حرير»

عبر الفنان محمد علي رزق عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال شخصية مرتضى في مسلسل ليالينا ٨٠، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهما الفنان خالد الصاوي والفنان إياد نصار والفنانة غادة عادل وآخرون.وقال "رزق" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يتواجد حاليا في المنزل لقضاء وقتا من الراحة عقب انتهاء تصوير المسلسل، مشيرا إلى أن التصوير كان صعبا للغاية؛ منوها بأنه ينتظر عودة تصوير مسلسل "خيط حرير" الذي كان من المفترض عرضه في السباق الرمضاني الماضي ولكن لظروف ما توقف التصوير.وأوضح، أن مسلسل خيط حرير الذي تقوم ببطولته النجمة مي عز الدين من المفترض عودة تصويره خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أنه لا يعلم أي وقت بالتحديد سوف يعاود تصويره أو موعد عرضه الجديد.والمسلسل من بطولة الفنانة مي عز الدين ومحمد سليمان ومحمود عبدالمغني ونيكولا معوض ومي سليم وسوسن بدر وحنان سليمان وولاء الشريف ويوسف عثمان وآخرون، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج إبراهيم فخر.