إصابة طبيب في مستشفى القنطرة غرب بالإسماعيلية بكورونا

أثبتت نتائج التحاليل التي أجرتها مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، إيجابية إصابة الدكتور نادر الشرنوبي، طبيب بمستشفى القنطرة غرب بفيروس كورونا المستجد، وجار نقله لمستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم.وأوضحت مصادر طبية بمديرية الصحة، أن الطبيب أصيب نتيجة العدوى، حيث اكتشف 3 حالات مصابة بكورورنا من قبل، وظهرت عليه بعض الأعراض وعزل نفسه منزليًا، ومع تزايد الأعراض أجرى تحليلا أمس، وظهرت النتائج قبل قليل، والتي أثبتت إيجابية إصابته.وأكدت المصادر أن الطبيب المصاب عزل نفسه منزليًا، منذ ظهور الأعراض ولم يختلط بأحد، مطبقا كافة الإجراءات الوقائية.