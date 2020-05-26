أحمد موسى: لدينا 7500 جهاز تنفس صناعي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد في مصر أزمة في أجهزة التنفس الصناعي، لافتًا إلى أن وزارتي الصحة والتعليم العالي لديهما 7500 جهاز تنفس صناعي.‎وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة ستفرض غرامة 4000 جنيه ابتداء من يوم السبت المقبل، على أي مواطن لا يرتدي الكمامة عند استقلاله القطار أو المترو أو الأتوبيس.‎ولفت إلى أن الدولة قامت بجهد كبير في مكافحة فيروس كورونا، وهذا أدى لتقليل أعداد الإصابات إلى حد كبير عند المقارنة بالدول الأخرى.