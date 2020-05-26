ألمانيا تمدد قواعد التباعد الاجتماعى حتى 29 يونيو لمكافحة «كورونا»

قال مسئول حكومي بارز اليوم الثلاثاء إن الحكومة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات اتفقوا على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.ويأتي الاتفاق بعد خلاف بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات حول مدى سرعة تخفيف إجراءات العزل التي ساعدت أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السكان على تجاوز التفشي بعدد قليل نسبيا من الوفيات على مدى الشهرين الماضيين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.