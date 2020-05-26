أطباء يشيدون بدعم الدولة في أزمة كورونا

أشادت الأطقم الطبية في جميع مستشفيات مصر، بدور الدولة في توجيه سبل الدعم للأطباء والمستشفيات في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وفقًا لتقرير أذاعته قناة «إكسترا نيوز».وقال الدكتور أحمد عبد الحميد، طبيب بقسم الطوارئ بمستشفى شرم الشيخ: «لازم نخلى بالنا من الشائعات المثارة فالدولة توفر لنا الدعم النفسي والمعنوي والمستلزمات الطبية ومستلزمات الوقاية ومينفعش نصدق أي حاجة على السوشيال ميديا».ومن جانبها، قالت الدكتورة أسماء، طبيبة بقسم الأشعة بمستشفى شرم الشيخ: «الدولة تواجه فيروس كورونا، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي».وأضاف الدكتور محمد العوضي، أخصائي بمستشفى شرم الشيخ: «مستمرون في عملنا، ولا مشكلة لدينا على الإطلاق، والدولة توفر لنا سبل الوقاية ومكافحات العدوى وتوفير أدوات التطهير والتعقيم».وفي السياق، قال الدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ، إنه ثبت إيجابية 10 من الأطقم الطبية لفيروس كورونا ما بين تمريض وفنيي أجهزة طبية، وتم عزل المخالطين، كما تم تحويل المصابين لمستشفيات العزل.وتابعت الدكتورة داليا عبد المنعم، أخصائي صدر بمستشفى صدر المنصورة: "الأطقم الطبية مستعدة لمواجهة فيروس كورونا وصممنا على مواجهة الوباء بكل طاقتنا كي نعبر الأزمة بسلام".