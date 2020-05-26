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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كمال أوغلو ينتقد أردوغان بسبب الانتخابات المبكرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:14 م
كمال أوغلو
كمال أوغلو
آية حسني
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وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، الثلاثاء، انتقادات للحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب إقبالهم على انتخابات مبكرة في ظل الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها الدولة.

ووفقا لجريدة "يني تشاغ" التركية، فإن رئيس المعارضة كليتشدار أوغلو صرح في برنامج "الساعة تدق" مع إسماعيل كوتشوكايا، بأن السلطة تذهب لانتخابات مبكرة ويستعدون بكل قوتهم على الرغم من الحالة الاقتصادية المتدهورة، مضيفًا: "لكن نحن سنظل دائمًا في الميدان سواء هناك انتخابات مبكرة أم لا، ومستعدون لكل شيء".

ونوه كليتشدار إلى أن الحيادية مهمة جدًا في إدارة الدولة، لأن المواطن يشعر بأن العدالة غير كافية، لذا يحتاج الرئيس أن يكون محايدًا حتى يستطيع أن ينجح في إدارة أزمة فيروس كورونا.

وتابع كليتشدار: "لقد قلت إننا بحاجة إلى ميزانية جديدة، فكم هو عجز الميزانية المتوقع؟ 139 مليارًا في عام 2019، حيث ذهب نصف هذا المبلغ في الربع الأول من العام. لذا نحن بحاجة إلى ميزانية جديدة، وبحاجة إلى استغلال الموارد الطبيعية".

وحسب ما ذكرته أيضًا جريدة "جمهورييت" التركية، قال كليتشدار أوغلو إن أردوغان يحاول استفزاز حزب الشعب الجمهوري المعارض، ويتهم الحزب بشكل غير أخلاقي وغير قانوني بالمرة.

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