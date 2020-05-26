123 مليار دولار دعما حكوميا للخطوط الجوية على مستوى العالم

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اليوم الثلاثاء بأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم خصصت 123 مليار دولار لمساعدة شركات الخطوط الجوية المتضررة جراء جائحة كورونا المستجد.وأعلن الاتحاد في إفادة صحفية من جنيف عن أنه تم تخصيص 45% من هذا المبلغ لإعانات الأجور وتمويل الأسهم والإعفاءات الضريبية، وتخصيص الـ55% المتبقية في صورة قروض حكومية واجبة السداد.وقال ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه يتعين على الحكومات أن تدرك أن عبء الديون المتزايد هذا ستترتب عليه عواقب.كما حذر من أن "هذا سيجعل (مدة) الانتعاش أطول وأكثر صعوبة".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.