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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:00 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5798 طن سكر و6900 طن زيت طعام.

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 462 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وخوخ وعنب وفراولة ) وخضروات (بطاطس وخضار مشكل وبطاطا وبروكلى) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبردقوش وبرسيم) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والإمارات وإيطاليا وهولندا وإنجلترا وسولفينيا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 387 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1790 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75556 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113595 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعة 1200 صباح أمس القطار رقم 2487 بعدد 23 عربة وقام بتحميل 1312 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 1600 من مساء نفس اليوم متجه إلى صوامع شبرا. كما وصل الساعة 1500 من مساء أمس القطار رقم 3013 بعدد 23 عربة وقام بتحميل 1293 طن من القمح وغادر فى تمام الساعة 1830 من مساء نفس اليوم متجه إلى صوامع المنيا .

ووصل عدد 310 شاحنة وغادر عدد 227 شاحنة منها 185 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 8947 من البضائع العامة.

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