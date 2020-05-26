«الصحة»: 320 مستشفى يدخل الخدمة لمواجهة كورونا خلال أيام

قال الدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني بوزارة الصحة، إن عدد مستشفيات العزل التي دخلت الخدمة بالفعل بلغت 22 مستشفى موزعة على 7 قطاعات على مستوى الجمهورية.وأشار "حسنين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قاموا برفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات، منوها أن هناك 320 مستشفى علاجية ستدخل الخدمة لمواجهة كورونا هذا الأسبوع الراهن.وأوضح رئيس قطاع الدعم الفني بوزارة الصحة أن عدد الأسرة في مستشفيات العزل يصل إلى 4200 سرير منها 1000 سرير رعاية مركزة، و481 جهاز تنفس صناعيا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ4900 متعافي.وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.