«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى رحيل الأنبا إسحق «قس القلالي»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برحيل الأنبا أسحق قس القلالي، ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي، ولد الأب في قرية مصرية، إذا أنه انتهز فرصة وجود الشيوخ في الريف لبيع عمل أيديهم وتبعهم إلى البرية.وحينما صار الأنبا أسحق قس القلالي راهبا تناهى في النسك والعبادة وكان يبكي كثيرا في صلاته، ولما كبر وذاعت فضائله أجمع الأباء على رسامته قسا فهرب منهم واختفى في حقل مزروع ولما دخلوا وراءه لأخذه وجدوه وأرادوا قيده لئلا يهرب منهم.وجاء أيضا في كتاب السنكسار الكنسي: "فقال لهم أني لا أهرب الآن لأني علمت أن هذا الأمر هو من الله؛ ومضى معهم فرسموه قسا؛ فزاد في الطاعة للشيوخ، وفي تعليم المبتدئين الفضيلة، ولما دنا وقت وفاته سألوه ماذا يعملون بعده، فقال لهم مثلما كنتم ترونني أصنع اصنعوا، إن كنتم تريدون الثبات في البرية ثم رحل بسلام".