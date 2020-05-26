السيسى يناقش مع رئيس وزراء الهند تداعيات كورونا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الجمهورية الهندية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الهندي هنأ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، مثمنًا الثقل السياسي البارز التي تمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الإقليمي والدولي.وشكر الرئيس «مودي» على هذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، مؤكدًا حرص مصر الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى التجاري والاستثماري والطبي.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالخبرات وأفضل الممارسات لدي البلدين لمكافحة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.