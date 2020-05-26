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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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خطوات عمل تورتة «فيكتوريا كيك»

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:32 م
فيكتوريا كيك
فيكتوريا كيك
سارة ساويرس
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يشتهر عيد الفطر المبارك بأجوائه السعيدة، وأطباقه المليئة بالكحك والبسكوت والحلويات المختلفة، التي تعلن عن قدوم العيد، ولهذا نستعرض في السطور التالية خطوات عمل تورتة "فيكتوريا كيك" على طريقة شيف سالي فؤاد.

المقادير
- 9 بيضات1 ½ كوب سكر ناعم
- 300 جرام1 ½ كوب دقيق منخول
- 200 جرام½ كوب زيت
- رشة ملح
- فانيليا سائلة
- 1 ملعقة صغيرة خل

الحشو:
- كريمة مخفوقة
- شرائح فواكه مشكلة (فراولة.. توت مشكل..تفاح.. كيوي.. موز)

للتزيين:
- سكر بودرة
- فراولة مقطعة
- فراولة كاملة بالخضرة
- توت مشكل

طريقة التحضير:

- ضع في بولة 7 بيضات يفضل استخلاص الصفار فقط، ثم يضاف البيضة الثامنة والتاسعة كاملين لصفار البيض.

- يضرب البياض في وعاء نظيف وجاف مع رشة الملح، حتى يتضاعف القوام لمدة 10 دقائق.

- يضرب الصفار مع السكر جيدا، حتى يتضاعف الحجم، وتضاف الفانيليا والخل.

- يضاف خليط الصفار لخليط البياض، ويقلب بهدوء وفي اتجاه واحد.

- نضغ قليل من الزيت، ثم يضاف الدقيق من خلال مصفاة، ويقلب بالتدريج وبهدوء.

- يصب في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة، أو يصب في 2 صينية نفس المقاس، ويدخل الفرن على درجة 180 حتى اللون الذهبي.

- يجب معرفة فترة التسوية تكون حتى 45 دقيقة لو كل الخليط في صينية واحدة، وحوالي 20 دقيقة إذا كان الخليط مقسوم في 2 صينية.

تحضير التورتة:

بعد إخراج الكيك من الفرن، يحب تركه يبرد قليلا ثم ضعي واحدة من الكيك على طبق التقديم وزينيها بالكريمة المخفوقة والفواكه ثم ضعي الكيكة الأخرى عليها وزينيها بالفواكه وقدميها باردة، ويفضل ترك الكيك قليلا في الفرن بعد إطفائه، حتى لا يهبط.

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