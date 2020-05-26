روسيا تدعم الجيش الليبي بمقاتلات جديدة

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن روسيا دعم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بمقاتلات جديدة.وقالت "أفريكوم" التي تتخذ شتوتجارت بألمانيا مقرا عانا لها، أن المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا، لإعادة طلائها لتمويه أصلها الروسي، قبل وصولها إلى ليبيا.يأتي ذلك فيما أفادت قناة العربية بتجدد الاشتباكات بشكل عنيف، صباح الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة، فيما لا يزال الجيش يمشط منطقة الهيرة بالقرب من مدينة غريان، التي من المتوقع أن يشن الجيش هجوما عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادم.فيما استمرت قوات الوفاق في المعتمدة بالقصف المدفعي على منطقة قصر بن غشير وبير التوتة، مما تسبب بتدمير منازل مواطنين في المنطقة ومقتل رجل ووزجته.وأكد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، أن الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على المليشيات المسلحة.يذكر أن مصراتة، تعد معقلا لقيادات من جماعات الإخوان المسلمين الذين يعملون على استغلال المدينة كمقر لاستقبال الدعم التركي عبر المطار والموانئ في المدينة.