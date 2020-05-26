عالم بريطانى يطالب بتأجيل فتح المدارس إلى سبتمبر المقبل

تستعد المملكة المتحدة البريطانية، لإعادة فتح المدارس أبوابها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، رغم المخاوف بشأن سلامة الخطة.وبحسب صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية، أكدت الحكومة أنه ستتم إعادة فتح المدارس على مراحل في إنجلترا اعتبارًا من 1 يونيو.وستركز استراتيجية تخفيف القيود بسبب فيروس كورونا في البلاد، على المدارس الابتدائية والطلاب في الصف العاشر والصف الثاني عشر من المدرسة الثانوية كأولويات.ومع ذلك، حذر العالم البريطاني ديفيد كينج، من إعادة فتح المدارس في 1 يونيو المقبل، مطالبًا بتأجيلها الي الخريف المقبل بسبب استمرار فيروس كورونا، مشيرًا إلي أنه من الممكن أن تقابل بريطانيا الأسوأ مع إعادة فتح المدارس.وقال كينج: عندما نسمح بعودة هذه المدرسة اعتبارًا من 1 يونيو، نرى نصف معدل العدوى من جديد، أما إذا تم التأجيل والسماح بإعادة فتحها في سبتمبر فإن معدل العدوى يقترب من الصفر.وأضاف: دعوني أؤكد فقط، ما نريد جميعا أن نراه هو أن هذا الوباء يتم القضاء عليه بأسرع وقت ممكن مع أقل عدد من القتلى.وتابع البروفيسور كينج: "الشرط الأول للقيام بذلك هو أن لدينا القدرة على اختبار وتتبع وعزل كل حالة إصابة جديدة قبل إعادة فتح المدارس، يجب أن يكون ذلك شرطا مسبقا، مضيفًا: أعتقد في الوقت الحالي أن هذا من المرجح أن يحدث بحلول 1 يونيو.