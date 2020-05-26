صحيفة أمريكية: الأسد يواجه 3 تحديات في سوريا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن الرئيس السوري بشار الأسد يواجه تحديات هي الأبرز منذ الثورة السورية.وذكرت الصحيفة أن أول هذه التحديات هو الانشقاق العائلي المتمثل في صراع علني مع رامي مخلوف ابن خال الأسد، الذي أعلن أن الدولة صادرت أملاكه وطالبته بست مئة مليون دولار ضرائب.وأشار مخلوف إلى أن التداعيات الكبيرة للخلاف كان على الاقتصاد السوري، كون شركاته توظف آلاف السوريين.وأضافت الصحيفة أن انهيار الاقتصاد يشكل التحدى الثانى، حيث فقدت العملة السورية أكثر من نصف قيمتها، كما تضاعفت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر.كما تطرقت الصحيفة، أن التحدي الأكبر هو حدوث انشقاقات في العلاقات مع روسيا، حيث انتقدت وسائل إعلام روسية النظام السورى بسبب تعنته وفساده.وأشارت الصحيفة إلى نقد سفير روسي سابق لدى سوريا الذي ذكر رفض الأسد لتقديم أي تنازلات يتعارض مع مصالح روسيا.