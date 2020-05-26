رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:14 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
ياسمين عباس
طباعة
وجّهت الفنانة الكببرة رجاء الجداوي رسالة لجمهورها من مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قالت فيها: "حبّوا نفسكم وولادكم وبيتكم، وحبوا مصر"، لافتة إلى أن العلاج من الفيروس مكلف للناس وللدولة: "أنا بقولكم كده علشان متوصلوش للى أنا فيه".

أضافت الجداوى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "راديو مصر"، أنه منذ إصابتها بفيروس كورونا وهى ما زالت في العزل الصحى تتناول أدويتها باستمرار، مشيدة بالتزام جميع الأطقم الطبية بالمستشفى، حيث إن أطقم مستشفى العزل يعطون الاهتمام للجميع ولا توجد أي تفرقة فى المعاملة: "الرعاية هنا لكل الناس زى بعضهم".

وأشارت الفنانة القديرة إلى أن مصر اقتصاديا لن تتحمل هذا الفيروس، شاكرة الأشخاص الذين قاموا بالاطمئنان عليها: "اديت مصر على أد ما  مصر اديتنى".

وأكدت أنها كانت تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن فترة البقاء فى المنزل ليست مملة أبدًا، مختتمة رسالتها بالقول: "استغلوها مع أهلكم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: إقامة الجمعة والجماعة ابتداءً من الأحد

مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

«الصحة»: 3000 سرير متاح بمستشفيات العزل.. ولا نقص في الأجهزة

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

منوعات

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

الصين تسير رحلات طيران لإجلاء مواطنيها العالقين فى الهند

«العربي للطفولة» يتبرع بـ50 ألف دولار للأطفال اللاجئين

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم الوثائقي «الشيف فلين» الخميس

الحلقة 28 والأخيرة من رواية «الصديق أبوبكر».. وفاته