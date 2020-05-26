أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا (فيديو)

وجّهت الفنانة الكببرة رجاء الجداوي رسالة لجمهورها من مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قالت فيها: "حبّوا نفسكم وولادكم وبيتكم، وحبوا مصر"، لافتة إلى أن العلاج من الفيروس مكلف للناس وللدولة: "أنا بقولكم كده علشان متوصلوش للى أنا فيه".أضافت الجداوى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "راديو مصر"، أنه منذ إصابتها بفيروس كورونا وهى ما زالت في العزل الصحى تتناول أدويتها باستمرار، مشيدة بالتزام جميع الأطقم الطبية بالمستشفى، حيث إن أطقم مستشفى العزل يعطون الاهتمام للجميع ولا توجد أي تفرقة فى المعاملة: "الرعاية هنا لكل الناس زى بعضهم".وأشارت الفنانة القديرة إلى أن مصر اقتصاديا لن تتحمل هذا الفيروس، شاكرة الأشخاص الذين قاموا بالاطمئنان عليها: "اديت مصر على أد ما مصر اديتنى".وأكدت أنها كانت تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن فترة البقاء فى المنزل ليست مملة أبدًا، مختتمة رسالتها بالقول: "استغلوها مع أهلكم".