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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأسواق العربية تستحوذ على ثلث صادرات مصر خلال 2020

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:40 م
صادرات
صادرات
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأسواق العربية تستحوذ على ثلث الصادرات المصرية لدول العالم خلال العام 2020، إذ بلغت قيمة صادرات مصر للدول العربية 1.6 مليار دولار في أول شهرين من العام الجاري من أصل 5.3 مليار دولار صادرات لجميع دول العالم.

لفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، أن دول الخليج جاءت فى صدارة بلدان المنطقة العربية الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بنسبة تخطت الـ50%، والتى ارتفعت الصادرات إليها لـ865 مليون دولار خلال أول شهرين من العام 2020، مقابل 754.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 110 ملايين دولار خلال عام، وتمثل أبرز تلك الدول فى الإمارات بقيمة 520.8 مليون دولار، والسعودية 251.6 مليون دولار.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن مجموعة دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جاءت فى المرتبة الثانية بين الدول العربية الأكثر استحواذًا على الصادرات المصرية بقيمة 497.1 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2020 مقابل 586.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وتمثل أبرزها فى كل من الأردن بقيمة 108.9 مليون دولار، تليه ليبيا 107.3 مليون دولار، العراق 64.1 مليون دولار، اليمن 51.5 مليون دولار.

فيما حلت دول شمال إفريقيا فى المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية، والتى بلغت 284.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 363.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، أبرزها فى: الجزائر بقيمة 89.5 مليون دولار، يليها المغرب بقيمة 74.3 مليون دولار، ثم تونس 61.8 مليون دولار.

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