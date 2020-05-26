«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن أسرّة العزل في المستشفيات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، إن عدد الإصابات بين الأطقم الطبية التي تتعامل بشكل مباشر مع حالات مرضى فيروس كورونا في مسشتفيات العزل والحميات تبلغ 291 حالة، و11 حالة وفاة، منهم 3 أطباء.وأضاف الدكتور مصطفى غنيمة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم تفعيل 20 مستشفى عزل لمرضى كورونا حتى الآن، منوها بأن آخر الإحصائيات تفيد أن هناك أكثر من 600 سرير في مستشفى العزل لم يشغل بعد، منهم 300 سرير رعاية مركزة.وأشار رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، إلى أنه تم تجهيز 320 مستشفى للانضمام للخدمة تباعا هذه الفترة، حيث ستقوم هذه المستشفيات بإجراءات الفحص، وتقديم العلاج لحالات الإصابة المتوسطة، منوهًا بأن المستشفى من ضمن 320 مستشفى جهزتها الوزارة لعلاج وتشخيص الحالات المتوسطة.