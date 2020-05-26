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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يحدد مهام الطب الوقائى فى مواجهة كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:11 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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حدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مهام إدارة الطب الوقائي وأجهزة الصحة خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال اجتماعه مع قيادات الصحة وإدارة الطب الوقائي وكلية الطب التالي:

- الالتزام بنظام العزل المنزلي طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة.

- كل مستشفى مسئول عن متابعة مرضاه المعزولين منزليًا طبيًا كل يومين، وأخذ المسحات بالمنزل طبقًا للمواعيد الخاصة بوزارة الصحة لسحب المسحات حسب الجدول المقرر بذلك.

- تعقيم المنازل قبل وصول المصاب بكورونا من المستشفى بعد تحديد حالته ومتابعة دورية لذلك بمعرفة الطب الوقائي وبالتنسيق مع مسئولي الحي المتواجد به منزل المريض.

- قيام مسئولين بالتنسيق مع الطب الوقائي لمتابعة التزام الحالات التي تخضع للعزل المنزلي للتأكد من عدم مغادرتها المنزل والاختلاط مع الآخرين.

- أي أمر يتعلق بعلاج المريض وتطور حالته مسئولية المستشفى الذي أخذ له المسحة وصرف له العلاج.

- توفير سيارة لنقل المصاب الذي أثبتت إيجابية حالته دون أعراض إلى المنزل حرصًا على سلامته وسلامة الآخرين.

- توفير سيارة لانتقال فريق الطب الوقائي لمتابعة المخالطين.

- توفير سيارة لانتقال فريق الطب العلاجي عند إجراء المسحة الثانية.

- قيام مديرية الصحة ومديري المستشفيات بصرف العلاج للحالات المرضية التي تخضع للعزل المنزلي.


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