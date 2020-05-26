«الصحة» توضح أنواع الكواشف الطبية لاكتشاف كورونا بين الأطقم الطبية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أنواع الكواشف الطبية التي تستخدمها في مستشفيات العزل والصدر والحميات.ولفتت إلى أن هناك نوعين من الكواشف المستخدمة لاكتشاف فيروس كورونا، أحدهما هو تحليل الأجسام المضادة "Rapied test"، ويتم استخدمه بصفة دورية للكشف على الفريق الطبى بشكل مستمر؛ للتأكد من عدم إصابة الفرق الطبية بفيروس كورونا أو لاكتشاف الحالات المصابة مبكرًا والتعامل معها، حيث يتم عزل الطبيب لمدة 14 يوما وأخذ المسوحات الخاصة بفيروس كورونا.وأوضحت وزارة الصحة أن التحليل الآخر هو تحليل PCR، ويتم من خلال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا بشكل دقيق.وأشارت إلى أن تحليل الأجسام المضادة يعطى مؤشرًا للإصابة بفيروس كورونا من عدمه، حيث تكون النتيجة إيجابية في حال تكوين الجسم أجسامًا مضادة للفيروس للحالات المصابة، حتى وإن كانت العدوى حديثة ولم تظهر أي أعراض على المريض، لافتة إلى أنه لا يتم الاعتماد على تحليل الأجسام المضادة في التشخيص.