رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد مهران عن دوره في «البرنس»: مشهد الصفعة مع نور كان حقيقيًا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:18 ص
محمد مهران
محمد مهران
ياسمين عباس
طباعة
قال الفنان محمد مهران، إن شخصية "حمادة" التي قدمها خلال مسلسل "البرنس" أكثر دور لاقي ردود أفعال خلال مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن المخرج محمد سامي هو من اختاره لتأدية هذا الدور، لافتًا إلى أنه وافق على الدور قبل قراءة السيناريو.

وأضاف الفنان محمد مهران، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المرة الأولى التي يعمل فيها مع المخرج محمد سامي، معقبًا: "محمد سامي أكثر مخرج تعاملت معه وأنا مرتاح وكان بيهتم بيا وبكل الممثلين وبيوجهني".

وأشار إلى أن المنظومة ككل والسيناريو الجيد هما السبب في نجاح المسلسل، منوهًا بأن مشهد صفعة الفنانة نور اللبنانيه (أخته علا) له، أثناء إيجاد المسروقات في منزله، كان حقيقيًا.

وعن مشهد شك الفنان أحمد زاهر (فتحي) في خيانته بعد ضرب رضوان له، ذكر أن هذا المشهد هو الأصعب في المسلسل، لأن زوجته كانت ذاهبة للمستشفى للولادة، لافتًا إلى أن أحمد زاهر ممثل ماهر وتفوق على نفسه في دور فتحي، إضافة إلى أنه يحب التمثيل معه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

«الصحة» تكشف كميات الواقيات الموزعة على الأطقم الطبية بالمستشفيات

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات لمشاهدة أفلام العيد 2020

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

السعودية: إقامة الجمعة والجماعة ابتداءً من الأحد

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

تطوير لاصقة جلدية لقياس مستويات فيتامين «ج» في العرق

مرضى الصرع من الشباب الأكثر عرضة للوفاة

منوعات

«عم ياسر».. ربع قرن فى صناعة الكعك بعروس البحر المتوسط

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين