محمد مهران عن دوره في «البرنس»: مشهد الصفعة مع نور كان حقيقيًا

قال الفنان محمد مهران، إن شخصية "حمادة" التي قدمها خلال مسلسل "البرنس" أكثر دور لاقي ردود أفعال خلال مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن المخرج محمد سامي هو من اختاره لتأدية هذا الدور، لافتًا إلى أنه وافق على الدور قبل قراءة السيناريو.وأضاف الفنان محمد مهران، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المرة الأولى التي يعمل فيها مع المخرج محمد سامي، معقبًا: "محمد سامي أكثر مخرج تعاملت معه وأنا مرتاح وكان بيهتم بيا وبكل الممثلين وبيوجهني".وأشار إلى أن المنظومة ككل والسيناريو الجيد هما السبب في نجاح المسلسل، منوهًا بأن مشهد صفعة الفنانة نور اللبنانيه (أخته علا) له، أثناء إيجاد المسروقات في منزله، كان حقيقيًا.وعن مشهد شك الفنان أحمد زاهر (فتحي) في خيانته بعد ضرب رضوان له، ذكر أن هذا المشهد هو الأصعب في المسلسل، لأن زوجته كانت ذاهبة للمستشفى للولادة، لافتًا إلى أن أحمد زاهر ممثل ماهر وتفوق على نفسه في دور فتحي، إضافة إلى أنه يحب التمثيل معه.