قناة لوجوس تبث العظة الأسبوعية للأنبا يؤانس

تبث قناة "لوجوس " القبطية، مساء اليوم الثلاثاء، العظة الأسبوعية التي يلقيها الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط.وتحرص القنوات المسيحية بالوقت الراهن نقل صلوات القداسات الإلهية من الأديرة وبث عظات الأساقفة باجتماعاتهم التي تبث أسبوعيًا دون حضور من مقر المطرانيات.ويشارك أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات.ويأتي ذلك وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.