تعافى 24 حالة من فيروس كورونا بـ"عزل أسوان''

غادر مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "الحجر الصحي" والمدينة الشبابية، 24 حالة من متعافي فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام.وحصلت "الدستور" على بيانات المتعافين وهم كالتالي: "باخوم.م.و"، و"محمد.ب.أ"، و''منى شريف.ح"، و"إسلام.ج.م"، و''أحمد.أ.ع'، و"هبة.ل.م"، و"أحمد.ع.ص"، و''الحسيني.ع.م''، و"عبدالرحمن.ا.م"، و''نجاح.ع.ح"، و"عبده.ت.ج"، و''عبد المسيح.ك.ب"، و"صفية.م.ع.م"، و''أشرف.ع.ح.ع"، و"شامية.غ.ع"، و" فاكهة.ع.أ"، و'سهير.ف.ح''، و"يحي. ع.س"، و''سعدية.م.ح"، و"سعاد.م.ع.س"، و"محمد.ع.د"، و"زينب.ع.خ"، و''عايدة.غ.ق".ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.