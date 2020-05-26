«الصحة»: تقديم الدعم النفسى والمادى للأطباء فى مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد فوزي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون التعليم الطبي، إن الدولة ووزارة الصحة يقدمان الدعم الكامل إلى جميع الأطباء وأسرهم في ظل مواجهتهم جائحة فيروس كورونا.وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية على قناه "إكسترا نيوز"، أن الدولة لا تقوم بتقديم الدعم النفسي فقط للأطباء، لكنا أيضا هناك دعم مادي مع توفير جميع السبل التي تعمل على تعزيز قدراتهم للتصدي لفيروس كورونا.وأوضح، أن القطاع الطبي بجميع فئاته هم خط الدفاع الأول عن الدولة ضد كورونا، وعند حدوث أي خلل لهم سيجعل مقاومة الفيروس ضعيفة داخل المستشفيات، متابعا: "رئيس الجمهورية كان حريص على زيادة رواتب جميع من يعمل في القطاع الطبي بالإضافة إلى صرف جميع البدلات لهم".واستكمل:" الاستثمار في العوامل البشرية التي تعمل في القطاع الطبي من أهم عوامل الاستثمار لأنهم هم عوامل التقدم".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.