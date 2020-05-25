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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طبيب بعزل بلطيم: قادرون على عبور أزمة كورونا.. ولن نترك المعركة

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:25 م
طبيب
طبيب
كمال عبد الرحمن
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قال الدكتور عمرو رمضان، أخصائي الباطنة بمستشفى عزل بلطيم، إنه لا يمكنه التنصل من واجبه تجاه مصر، مهما كلف الأمر من تضحيات، مشيرًا إلى أنَّ الإصابة بفيروس «كورونا» أمر قدرى بيد الله عز وجل، وأن «جيش مصر الأبيض» قادر على عبور تلك الأزمة.

وأضاف رمضان في تصريح خاص لـ«الدستور»: «نحن هنا جيش مصر الأبيض، يملأنا الحماس ومستعدون للتضحية بأرواحنا حتى تسيطر مصر على وباء كورونا، وسنظل مرابطين أمام أسرة المرضى حتى يتعافوا بإذن الله، وأؤكد أننا واثقون من قدرتنا على هزيمة الفيروس دون أدنى شك».

وتابع: «جميع الأطباء يرون العمل داخل مستشفيات العزل بمثابة بطولة حقيقية لها أجرها عند الله، ومن الأعمال المُشرّفة، وسنستمر فى جهودنا حتى نتجاوز هذه الأزمة ونَرُد المصابين إلى أُسرهم وأحبابهم، ولا تهمنا الغربة رغم صعوبتها».

واختتم: «أحلم بأن أعود لأهلى منتصرًا على الفيروس، لننعم بالأمان وليحضن كل أب ابنه وهو مطمئن، وأعد بالاستمرار فى بذل قصارى الجهد أنا وكل أعضاء الطاقم الطبى حتى الانتهاء من أزمة كورونا بشكل نهائى، وإبعاد ذلك الوباء القاتل عن كل أبناء الشعب المصرى»

وطمأن أخصائى الباطنة فى مستشفى بلطيم المصريين بأن جميع الأطباء على قلب رجل واحد، ويعملون ليلًا ونهارًا حتى تنتصر مصر على الوباء، ويعود الأمان إلى منازل المصريين وشوارعهم مرة أخرى.

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