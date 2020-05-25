طبيبة بـ«عزل بلطيم»: نخوض أصعب معاركنا ولن نقصّر

قالت الدكتورة ندى حسام، طبيبة القلب والأوعية الدموية وأحد الأطباء بمستشفى العزل في بلطيم، إن ما نقوم به الآن في ظل أزمة "كورونا" واجب تجاه شعب بلدنا، سواء إنسانيا أو أقسمنا على تأديته، لا ننتظر أي دعم إلا بأدوات لحمايتنا، وهذا لن يغنينا عن أن نقف جنودا مدافعين عما أصاب بلادنا.وأكدت "حسام"، في تصريحات لـ"الدستور": إنها أصعب معركة مرّت على الجميع، وعلينا أن نكون راضين عن التضحية التي نقدمها وتكون على أكمل وجه دائمًا ولا نقصر في تأديتها.وتابعت: إنه عندما نتعامل مع أي حالة حتى لو مؤكد إصابتها ب"كورونا" فهذا لا يجعلنا نقصر في التعامل معها ولا في تقديم كافة سبل العلاج التي يمكن أن تنقذ البعض، وذلك بعد ارتداء واقياتنا الشخصية لنكون على أتم استعداد للتعامل مع أي وضع كان، والتي تكون متوافرة بشكل كبير في كافة مستشفيات العزل.وطالبت الطبيبة المواطنين بأن يكون دعمهم للأطباء ليس فقط بالعبارات التشجيعية بل بالالتزام بالجلوس في المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، فهذا الوقت هو ذروة انتشار الفيروس، مختتمة: "اللي عايز يشوف شغله مش هيفرق معاه أي حاجة وهيعمل اللي عليه واللي يرضي بيه ربنا وضميره".