الصحة السعودية: عودة تدريجية للحياة بداية من الخميس

أعلن وزير الصحة السعودي، اليوم الإثنين، أنه اعتبارًا من الخميس المقبل سننتقل إلى مرحلة جديدة وبشكل تدريجي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 74795 حالة.وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، اليوم، حول مستجدات كورونا، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغ 399 حالة، مؤكدا أن حالات التعافي في المملكة بلغت 45688 حالة.