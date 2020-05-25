مالي: 29 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1059 حالة
الإثنين 25/مايو/2020 - 08:55 م
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أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الإثنين تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.