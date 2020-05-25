مالي: 29 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1059 حالة

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الإثنين تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.