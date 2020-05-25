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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد» يطالب بدعم «الجيش الأبيض» في مواجهة كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:47 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
أشرف لاشين
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أكد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، على الدور الكبير والتضحيات التي يقدمها رجال الجيش والشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك الدور الذي قام به الأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مطالبا بدعمهم في مهمتهم الوطنية.

وأشاد المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الداخلية بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى أسر شهداء الشرطة في كافة المحافظات، وكذلك بقراره بالإفراج عن 5532 من نزلاء السجون، بعفو رئاسي لمن استوفى شروط العفو.

وقال المهندس خالد جمال الدين، في بيان له، إن ما يقوم به رجال الجيش والشرطة في الدفاع عن الوطن ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة سيظل محفورا في وجداننا أبد الدهر، مثمنًا التضحيات التي قدموها من أجل الدفاع عن الوطن.

وطالب المواطنين بضرورة الاصطفاف خلف رجال الجيش والشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك تقديم كل الدعم للجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا.

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