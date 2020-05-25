الجيش الليبي: تركيا تهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن إرسال تركيا إرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر، وفق نبأ عاجل لشبكة سكاي نيوز عربية.وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا، مستطردا أن الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات، مشيرًا إلى أن التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا، والعدو فسر تصريحاتنا بإعادة التموضع بأنه تراجع.وقال المسماري: "اليوم حققنا تقدما كبيرا في أحد المحاور المهمة في جنوب طرابلس، منحنا فرصا عديدة لوقف إطلاق النار، لكن العدو استغل ذلك بدعم تركي، ولكن استعدنا زمام المبادرة".فيما كشف المسماري عن أن الجيش الليبي يعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة وهذا يعكر صفو العدو لذلك يعمل على تشويهه.