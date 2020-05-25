فتش عن الإخوان.. الجماعة الإرهابية تقود حربا ضد أطباء مصر

• الإساءة لأطباء مصر



• قنوات الإخوان تحرض



• الإخوان يقودون الحرب بلجان إلكترونية



• رد الصحة



"الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".. حكمة يُمكنها تلخيص ما حدث اليوم من فتنة بين ملائكة الرحمة والدولة، فبينما يعمل الأطباء على قدم وساق في مستشفيات العزل والحميات لمحاربة تفشي الفيروس اللعين "كورونا" بين آلاف المصريين، كانت جماعة الإخوان الإرهابية تستعد لإشعال فتيل الأزمة بين جيش مصر الأبيض والدولة والمواطنين.بدأت القصة عبر مجموعة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بإلقاء الاتهامات على أفراد الطاقم الطبي كافة -أطباء وممرضين- موجهين لهم الاتهامات بالتخاذل في مواجهة فيروس كورونا.ساعات قليلة وبدأت استقالات وهمية -غير معروف مصدرها- لأطباء في مستشفى المنيرة، تنهال على وسائل التواصل الاجتماعي، وسارع الآلاف بمشاركة هذه الاستقالات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بإهانة لأطباء مصر.كعادة الجزيرة، لا تصمت في أي شيء من شأنه تهديد أمن مصر القومي، حاولت العبث وإشعال الفتنة بين الأطباء والدولة والمواطنين، فنشرت خبر كاذب يفيد بتقديم جميع أفراد الطاقم الطبي بمستشفى المنيرة استقالاتهم وتركهم العمل والمرضى دون علاج، ليخرج مدير مستشفى المنيرة وينفي ما أشيع عن استقالة جميع الأطباء في المنيرة، فيما أكد عدد من الأطباء داخل مستشفى المنيرة أن هذه الاستقالات حدثت على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ولم يتقدم أحد بشكل رسمي بالاستقالة من عمله.وبالتزامن مع الحملة الشرسة على أطباء مصر، نشرت قناة الجزيرة شائعات تفيد بإضراب جميع الأطباء في مستشفيات مصر وامتناعهم عن العمل بسبب تقاعس الدولة في حمايتهم.بعد نفي شائعة الإضراب الكامل لأطباء مستشفى المنيرة، قادت اللجان الإلكترونية للإخوان المعركة لإشعال الأزمة مجددًا، فسرعان ما عقدت مقارنة ظالمة بين الفنانين والأطباء، زاعمة أن الدولة تُفضّل الفنانين عن الأطباء ولم تعطِ الأطباء حقوقهم، إلا أن عدد كبير من الأطباء قاموا بالرد على حسابات الجماعة الإرهابية رافضين ما يُثار لإحداث وقيعة بين جيش مصر الأبيض والدولة.أعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق عاجل في وفاة طبيب مستشفى المنيرة، كما وجهت بتخصيص عدد من الأسرْة للطاقم الطبي المصاب بكورونا، وهي الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة أطباء مصر الذين يواجهون الأزمة ببسالة شديدة.