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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قداس «أحد الأعمى» دون مصلين (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:46 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
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نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صور من القداس الإلهي لـ"أحد الأعمى" أمس الأحد 24 مايو 2020 برئاسته في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر في القاهرة، ومساعدة الأرشمندريت نقولا فانوس والأرشمندريت ثيودوروس صوصو، والذي جاء دون مصلين أو شعب.

\وتحتفل حاليًا، كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤاذرة الدولة في حربها ضد انتشار الفيروس التاجي المعروف بـ"جائحة كورونا".

ويشار إلى أن بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس هي كنيسة أرثوذكسية شرقية، ومؤسس كنيسة الإسكندرية هو القديس مرقس، وتعتبر كنيسة صغيرة بعد انفصال "اللاخلقدونيين" الرافضين لمجمع خلقدونية في القرن الخامس، كان عدد الخلقدونيين أكثر، مما هو عليه الآن، إذ أن عدد الكنائس الخلقدونية كانت سبعين كنيسة في القرن السابع.

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