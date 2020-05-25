محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى النصر للأطفال خلال العيد

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمستشفى أطفال النصر التخصصى، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى، خلال عيد الفطر المبارك.وخلال زيارته المستشفى تفقد اللواء عادل الغضبان عدد من أقسام المستشفى، مشيدا بمستوى التجهيزات الطبية والرعاية الصحية داخل المستشفى، ومستوى العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين داخل المستشفى، كما تم المرور على خيمة الكشف الأولي للمترددين على المستشفى.وأشاد محافظ بورسعيد بدور أطقم الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة كورونا، والتضحيات الذى يبذلونها حفاظا على أرواح المواطنين، فهم يحاربون فى معركة يشهدها العالم أجمع من أجل القيام بدورهم الوطنى العظيم حفاظا على سلامة الوطن، مؤكدا ضرورة وعى المواطنين بما يقوم به الأطباء ودعمهم حتى تنقضى هذه المرحلة الصعبة بسلام.