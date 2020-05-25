«الدستور» ترصد خريطة الأعمال الدرامية الجديدة فى رمضان 2021

«هجمة مرتدة» ينافس بملف من المخابرات المصرية.. واستئناف التصوير مطلع يوليو المقبل

جزء جديد من «الاختيار» وترجيحات بعرض سيرة الرفاعى

«القاهرة كابول» يكشف المؤامرات على العرب

مفاوضات مع ياسر جلال لبطولة «سيف الله»

أجزاء جديدة من «بـ١٠٠ وش» و«اللعبة»و«ليالينا»

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسى، حتى الآن، على عرض ٥ أعمال درامية فى رمضان المقبل، على رأسها الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، إلى جانب «هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول» و«حتى لا يطير الدخان» و«سيف الله».يأتى ذلك انطلاقًا من الحرص على استمرار نجاح الدراما المصرية، تحت قيادة «المتحدة»، بعدما شهد شهر رمضان الماضى منافسة قوية وشرسة بين المسلسلات المختلفة، كان لها أثر كبير فى عودة الريادة للدراما المصرية، رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد».وإلى جانب هذه الأعمال، بدأ صناع عدد من الأعمال الدرامية التى حققت شعبية جماهيرية هذا الموسم، التفكير فى تقديم أجزاء ثانية منها، لعرضها فى الموسم الرمضانى المقبل ٢٠٢١.البداية مع مسلسل «هجمة مرتدة»، المتوقع له المنافسة بقوة فى رمضان ٢٠٢١، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلًا عن تناوله قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية. ويشارك فى «هجمة مرتدة» كل من أحمد عز، وهند صبرى، وماجدة زكى، وصلاح عبدالله، وهشام سليم، ومحمود البزاوى، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وخالد أنور، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.ومن المقرر أن يستأنف صناع العمل تصوير مشاهده مطلع يوليو المقبل، ويعمل الكاتب والسيناريست باهر دويدار على كتابة الحلقات المتبقية منه حاليًا. وكانت «المتحدة» قد قررت تأجيل عرض «هجمة مرتدة» لموسم رمضان ٢٠٢١، حيث تراهن على تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى الماراثون الرمضانى المقبل، وتعاقدت مع فريق محترف لتصميم وتنفيذ مشاهد «الأكشن» به.المسلسل الثانى فى القائمة المنتظرة هو جزء آخر من مسلسل «الاختيار»، الذى تناول فى جزئه الأول قصة حياة العقيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، ورفاقه من ضباط وجنود الجيش المصرى، الذين رووا بدمائهم أرض سيناء وغيرها من المناطق فداءً للوطن ودفاعًا عنه ضد الإرهابيين. وأعلن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج جزء ثان من «الاختيار»، قائلًا عبر حسابه على «فيسبوك»: «الاختيار ٢ حصريًا على شاشات المتحدة.. رمضان ٢٠٢١».وتدور التكهنات عن القصة التى سيدور حولها الجزء الثانى المنتظر، وسط توقعات وترجيحات بأن تكون عن أسطورة الصاعقة المصرية، إبراهيم الرفاعى. واستدل أصحاب هذا الرأى بمجموعة من الشواهد، بينها أن المشهد الأخير من الجزء الأول كان عبارة عن زيارة «منسى» ونجله «حمزة» قبر «الرفاعى»، وحديثه عن عظمته ورجولته، ومن ضمن القصص المعروفة أن «الرفاعى» كان بمثابة الملهم والأب الروحى لـ«منسى»، وفى إحدى حلقات المسلسل، ظهر فى جدران منزل «منسى» برواز يحمل صورة «الرفاعى».وسبق أن أعلن تجسيد شخصية البطل إبراهيم الرفاعى فى عمل فنى من بطولة الفنان محمد إمام، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيله وما تم الاستقرار عليه بشأنه حتى الآن.مسلسل «القاهرة كابول»، من بطولة: طارق لطفى، وفتحى عبدالوهاب، وخالد الصاوى، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وخالد كمال، ونور محمود، وشيرين، وسارة نخلة، ومعتز هشام، وضيف الشرف أحمد رزق. ويستعد صناع العمل لاستئناف تصوير مشاهده، خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مشاركته فى الموسم الرمضانى الماضى، نظرًا لمشاهده التى تستلزم السفر إلى الخارج.ويتناول المسلسل ٣ قصص مثيرة حول المؤامرات التى تُحاك ضد دول المنطقة العربية، خاصة مصر، خلال الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التى تقع فى المنطقة، والشخصيات المحورية للعمل هى: إرهابى يتعاون مع عدد من المنظمات، وضابط شرطة يتصدى له، وإعلامى ينقل الصورة للمجتمع، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على.تخطط شركة «سينرجى» لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل «سيف الله.. خالد بن الوليد» خلال الأشهر المقبلة، ليكون جاهزًا للعرض فى موسم رمضان ٢٠٢١، وذلك بعد تأجيله بسبب تعثر الحصول على التصاريح الخاصة بالسفر لأماكن التصوير فى الأردن، نظرًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى أن العمل يحتاج إلى الكثير من التجهيزات لتنفيذ المعارك الحربية القديمة، واستخدام الخيول العربية.والمسلسل ملحمة تاريخية تحكى قصة حياة الصحابى الجليل خالد بن الوليد، الذى لُقب بـ«سيف الله المسلول»، بدءًا من دخوله الإسلام ومرورًا بالمعارك التى شارك فيها، وتخطيطه العسكرى وبراعته فى قيادة جيوش المسلمين، وهو مأخوذ من «عبقرية خالد» للكاتب الراحل عباس محمود العقاد، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز.ويشارك فى بطولة العمل كل من: سوسن بدر، ونشوى مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، ويوسف شعبان، ومحسن محيى الدين، وأحمد عزمى، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، وأحمد فلوكس، ومنذر رياحنة، وتفاوض «سينرجى» الفنان ياسر جلال لخوض البطولة، بدلًا من الفنان عمرو يوسف.وعلمت «الدستور» أن الشركة أرسلت سيناريو العمل إلى «جلال»، فور انتهائه من تصوير مشاهده فى مسلسل «الفتوة»، ومن المقرر إعلان إسناد دور البطولة له بشكل رسمى، خلال الفترة المقبلة، على أن يُستأنف تصوير المشاهد خلال يوليو المقبل، وإعادة عدد من المشاهد التى تم تصويرها على مدار ٤ أشهر كاملة.استثمارًا لنجاحها فى الموسم الدرامى الرمضانى ٢٠٢٠، بدأ صناع عدد من الأعمال الدرامية التى حققت شعبية جماهيرية هذا الموسم التفكير فى تقديم أجزاء ثانية منها، لعرضها فى الموسم الرمضانى المقبل ٢٠٢١.وأعلن المنتج جمال العدل عن رغبته فى تقديم جزء ثان من مسلسل «بـ ١٠٠ وش»، من بطولة النجمين آسر ياسين ونيللى كريم، بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل، ونهايته المفتوحة التى تسمح بتقديم جزء جديد منه بالأبطال أنفسهم، ومن المقرر أن تبدأ تحضيرات الجزء الجديد فى أكتوبر المقبل، بعد الاستقرار على الخطوط العامة للجزء الجديد.«بـ١٠٠ وش» من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وشريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبدالعظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران، وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكرى.كما قرر صناع مسلسل «اللعبة» تقديم جزء جديد من العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره فى نوفمبر المقبل، بعد استحداث شخصيات جديدة مناسبة لتقديم الحلقات الجديدة.«اللعبة» من بطولة شيكو، وهشام ماجد، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، ومى كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامى مغاورى، وعارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على كتابته فادى أبوالسعود، ومن إخراج معتز التونى.أما السيناريست عمرو سمير عاطف، فأشار إلى احتمالية تقديم جزء جديد من مسلسل «النهاية»، وطرحه فى رمضان ٢٠٢١، موضحًا أن الأمر ينتظر موافقة الفنان يوسف الشريف، بطل العمل، الذى تدور أحداثه حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطرة مع المسيطرين على هذه التكنولوجيا.كما قرر الكاتب أحمد عبدالفتاح تقديم جزءين جديدين من مسلسل «ليالينا ٨٠»، يحملان اسم «ليالينا ٩٠»، و«ليالينا ٢٠٠٠»، لعرض حياة المصريين فى فترتى التسعينيات من القرن الماضى، والسنوات الأولى من الألفية، ليستكمل ما رصده الجزء الأول من تطورات اجتماعية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. «ليالينا ٨٠» من بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوى، وصابرين، وميدو عادل، ورنا رئيس، ونهى عابدين، ومحمد على رزق، ومنة عرفة، وحسنى شتا، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.