العراق: 163 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة، وفقا لقناة السومرية نيوز، أنه تم فحص ٥٧٦٢ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٩٤٤٤٧.وأضافت أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ١٦٣ إصابة في العديد من المدن العراقية، حيث سجلت الموصل العراقية بمحافظة نينوى 22 إصابة جديدة بكورونا.