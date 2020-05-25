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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم 2250 واجهة منزل في عيد الفطر بالجيزة (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:19 م
تعقيم
تعقيم
أحمد أبو المحاسن
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تواصل محافظة الجيزة، أعمال التطهير والتعقيم واتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المحافظة أن أعمال التطهير والتعقيم تمت تحت إشراف الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة وقام الطب البيطري بتوجيه عدة حملات أسفرت عن تعقيم 2250 واجهة منزل ومحل، في العمرانية، وحي الهرم، وفيصل، والبدرشين، والعياط.

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