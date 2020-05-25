الصين ترسل فريقًا طبيًا للكونغو لمكافحة كورونا

أعلنت حكومة الصين عن إرسال فريق خبراء طبي إلى الكونغو برازافيل، لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم، إن الفريق الطبي الذي يتألف من 12 خبيرا سافر إلى الكونغو برازافيل متوجها إليها من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الانتهاء من مهامه هناك.وأضاف "جيان" أن الصين ستواصل تقديم المساعدات على قدر استطاعتها إلى إفريقيا، وسترسل المزيد من الخبراء إلى هناك، وتتبادل خبراتها مع الأشقاء الأفارقة، في إطار العمل المشترك لمكافحة الوباء.