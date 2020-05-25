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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يحذر من مخطط إخواني لتحريض الأطقم الطبية على الاستقالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:04 م
فرج عامر
فرج عامر
محمد جعفر
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حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من وجود مخطط إخواني جديد يستهدف ضرب النظام الطبي في مصر، من خلال تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.

وأشار عامر، في بيان له، إلى أن المتابع لمنشورات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وكذلك مضمون المحتوى الذي يبث عبر قنوات الجماعة الإرهابية ومواقعها المعادية، سوف يلاحظ وجود مخطط لضرب استقرار المنظومة الطبية.

وأوضح: اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تروج لهذا الأمر من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره.

وأكد: تستغل هذه الحملة تقصير وزارة الصحة في حماية الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، ووجود إصابات كثيرة بينهم، وتحاول تصدير هذا الأمر على أنه حالة عامة رغم عدم صحة ذلك.

وطالب بتحرك الأجهزة المعنية في الحكومة ووزارة الصحة لإجهاض هذا المخطط وحماية الدولة من تبعات هذا الأمر.

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