ارتفاع إصابات كورونا في كندا إلى 86 ألفًا

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا، 86 ألف 106 حالات، حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الاثنين، بحسب التوقيت المحلي في مدينة تورنتو، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للانباء.من ناحية أخرى، ذكرت "بلومبرج" أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في كندا ارتفع إلى 6534 حالة، بينما تعافى 43 ألف و998 من المصابين بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الاصابة بالفيروس.وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قبل نحو 17 أسبوعا.