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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل 4 متهمين من مقيمي صلاة العيد بكفالة 500 جنيه في أوسيم

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:52 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
ندى حمدي
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أخلت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة، سبيل 4 متهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم عقب إقامتهم صلاة العيد جماعية أمس بمدينة أوسيم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات الدينية.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين مقاول، كبير محصلين بالبنك المركزي، نجار مسلح وفني أول تحكم بشركة جنوب الكهرباء، اثنين منهم القائمين على تنظيم الصلاة والآخرين من المصلين، وأنكر 2 من المتهمين ما نسب إليهما بينما قال الآخران إنهما أثناء توجههما لأرضهما الزراعية صباح أول أيام العيد شاهدا تجمعا من أهالي البلدو يؤدون صلاة العيد فانضموا إليهم.

تسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني التي أثبتت صحة الواقعة بأن المتهمين نظموا وأعدوا الفراشة لإقامة صلاة العيد ووضعوا مكبرات صوت وافترشوا سجاد أمام أحد مساجد المدينة لأداء الصلاة بالمخالفة لقرارات الحكومة وأن الواقعة ليس لها أية خلفية سياسية أو تنظيمية.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة مخالفة القرار 1068 لسنة 2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشان خطة الدولة في مواجهة حائجة كورونا.

وقررت النيابة ضبط وإحضار متهم هارب من بين المصلين كشفت عن هويته التحريات، وجرى ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبد الحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر.


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