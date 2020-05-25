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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار إغلاق شواطئ كفر الشيخ فى عيد الفطر (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:38 م
شواطئ كفر الشيخ
شواطئ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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خلت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لليوم الثانى على التوالى من أيام عيد الفطر المبارك من مظاهر الاحتفال بالعيد، وغاب المواطنون على غير العادة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وتابعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، مراقبة الكورنيش ووضعت أكمنة على مدخل المصيف، لمنع دخول أى مواطن، وترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة لمتابعه غلق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة على مدار اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة مدى التزام رواد المدينة بمختلف الشواطئ بقرار حظر التجوال.

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بتواجد المواطنين فى الحدائق والمتنزهات، ولا على ضفاف نهر النيل، مشيرًا إلى أنه تم غمر الحدائق العامة بالمياه العكرة غير المخصصة للشرب لمنع التجمعات، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى فى الشوارع لتوعية المواطنين بخطر التجمعات من انتشار فيروس "كورونا"، مطالبًا المواطنين بالاحتفال فى المنازل وعدم النزول للشوارع.

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