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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الفلاحين» تطالب بغسل الخضروات والفاكهة بالصابون لتحجيم كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:31 م
محمد عبدالستار النقيب
محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين
عبدالناصر محمد
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طالب محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الشعب المصري، بضرورة تناول الخضروات والفواكه والطعام الذي يعمل على تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على غسل الفاكهة والخضروات بالصابون من خلال الماء الدافئ، لتجنب الإصابة بأي فيروسات.

وأوضح النقيب العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم، أنه يتوجب على المصريين تناول طبق سلطة مكون من الخضار الطازج يوميًا، لأنه المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، ويحتوي على خضروات من كل لون كالتالي، ذات اللون الأحمر، مثل الطماطم والفلفل الأحمر، ذات اللون الأصفر، مثل الفلفل الأصفر والجزر، ذات اللون الأخضر، مثل الخيار والجرجير والخس، ذات اللون الأبيض مثل الفجل والبصل، وذات اللون البنفسجي مثل البنجر.

ونصح نقيب الفلاحين، بتناول العسل الأبيض، من خلال معلقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحًا لأنه يرفع من المناعة وينقي مساءً الهواء في الجهاز التنفسي، وكذلك كوب عصير برتقال بالجزر، فهو مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية، لافتًا إلى أن جهاز المناعة يحتاج إلى كميات كبيرة من الزنك، وهذا العنصر يتوفر في اللحوم والدواجن وأنواع من البقوليات والألبان والمكسرات، لذلك من الضروري الحرص على تناول الخضروات والفاكهة لتزويد عدد الألياف الذي يساعد على زيادة كرات الدم البيضاء، ومن أكثر الخضروات التي تحتوى عليه؛ البروكلي والبرتقال والجوافة والكرفس والفلفل بكل ألوانه أيضًا لأنه مضاد للأكسدة، بالإضافة إلى الثوم النىء يساعد على تقوية جهاز المناعة إذا تم تناوله بشكل يومى في الصباح، لأنه يقتل البكتيريا الضارة الموجودة في الجسم ومضاد للأكسدة.

وكانت نقابة الفلاحين الزراعيين قد دشنت حملة «خليك فى الغيط» لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر، وللحد من التجمعات والاختلاط خلال الفترة المقبلة.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لـ نقابة الفلاحين: إن حملة «خليك في الغيط» تستهدف ما يقرب من 60 مليون فلاح بجميع ربوع محافظات مصر، لأن الفلاح هو العمود الفقري للدولة المصرية، وإذا أصيب أو مرض مرضت مصر.

وأضاف: «لذلك أطلقنا الحملة للحفاظ على الفلاحين والمزارعين وأسرهم، لأن الفلاح الذي يعمل وسط الشمس فى الغيط، ومعاه فاسه ومحراثه ويروى الأرض هو خط الدفاع الأول لعدم انتقال الفيروس بين عموم الشعب، عن طريق الخضار والفاكهة التى ينتجها المزارعون ويقومون ببيعها للناس».

وشدد الأمين العام للفلاحين، على ضرورة أن يأخذ المواطنون كل الاحتياطات خلال تعاملهم في الشارع، مؤكدًا أن البقاء في الغيطان والمنازل خلال تلك الفترة هو خط الدفاع الأول ضد كورونا، لافتًا إلى أن الفلاحين يهتمون بالنظافة جدًا عن طريق الوضوء وتأدية فريضة الصلاة 5 مرات يوميًا، مما يحد من انتشار فيروس كورونا، وبقائه ففي الغيط بجوار زرعه ومواشيه يجعله عرضة للهواء الرباني والشمس التى تقضى على الفيروسات، كما تجعله لا يخالط أحدًا أو يجتمع مع أحد، وبالتالى لا تعرضه للاختلاط كثيرًا ويعكف نفسه داخل أرضه ومعه أسرته.

وأضاف أبواللوز أن الحملة التى دشنتها وأطلقتها النقابة العامة للفلاحين جاءت للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة جموع الشعب المصرى وليس الفلاحون وأسرهم فقط.

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