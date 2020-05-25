«الكيف التركي».. بلدية تابعة لأردوغان تعلن بدء إنتاج الحشيش

أعلن رئيس بلدية صقاريا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال بث مباشر على قناة "تى فى 264" التركية، عن أن بلدية صقاريا ستبدأ في إنتاج القنب، المصنوع منه الحشيش، وأكد على أن الحشيش يستخدم في العديد من المجالات، وأنه تم دفع أموال هائلة على الحشيش لاستيراده من الصين.وتابع يوجا: أنه "تم الانتهاء من التصريحات والمراجعات اللازمة، مؤكدًا على أن شركة الزراعة المساهمة ستبدأ في إنتاج القنب الصناعي في صقاريا".يأتي هذا في الوقت الذي انهارت فيه الحالة الاقتصادية التركية بسبب تفشى فيروس كورونا، الذي ضرب قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة فى تركيا.