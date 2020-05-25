«الرى» تواصل رفع الطوارئ لمتابعة توفير المياه للأراضى الزراعية والمستصلحة

واصلت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، رفع الطوارئ ومتابعة توفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية والمستصلحة في المناطق التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات، مع تسيير لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش، لضمان توفيرها خلال عيد الفطر المبارك.وتفقد المهندس حسين محمد المهدي، مدير عام محطات المنيا، تحت إشراف المهندس مجدي عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية المحطات المنيا، عددًا من المحطات، منها "صرف إدارة غرب ملوي محطة صرف كبكب، ومحطة صرف تونة الجبل ومحطة صرف البدرمان"، وذلك للوقوف على الحالة الفنية والأمنية لمحطات الصرف، وعلى مدى جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى رفع درجات الاستعداد بجميع محطات الطلمبات، والتأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة لمواجهة أى مشاكل يمكن أن تحدث وحلها فورًا.