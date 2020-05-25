رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تخطط لإطلاق مهمة إلى المريخ في يوليو

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:05 ص
المريخ
المريخ
وكالات
طباعة
تخطط الحكومة الصينية لإطلاق مهمة إلى كوكب المريخ في شهر يوليو، تشمل إنزال روبوت يتم التحكم فيه عن بعد على سطح الكوكب الأحمر، وفق ما أعلنت الشركة المسئولة عن المشروع.

واستثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي في محاولة للّحاق بخصمها الولايات المتحدة وتأكيد مكانتها كقوة عالمية كبرى.

وتعد مهمة المريخ من المشاريع الفضائية الجديدة التي تسعى الصين إلى تحقيقها، ومن بينها إرسال رواد فضاء صينيين إلى القمر وامتلاك محطة فضائية بحلول العام 2022.

وكانت بكين تخطط لمهمة المريخ منذ فترة، لكن الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أكدت في بيان الأحد أنها قد تنفذ في يوليو.

وهدف المهمة الصينية "تيانوين" وضع مسبار في مدار حول المريخ وإنزال روبوت لاستكشاف سطح الكوكب ودراسته.

وسيستغرق الأمر أشهرا عدة لتغطية المسافة بين الأرض والمريخ التي تقارب 55 مليون كيلومتر تقريبًا والتي تتغير باستمرار بسبب مداراتهما الكوكبية.

ونفّذت الصين مهمة مماثلة إلى القمر في السابق، وفي يناير 2019، وضعت مركبة صغيرة على الجانب المظلم من سطح القمر لتصبح الدولة الأولى التي تقوم بذلك الأمر.

وتعتزم الولايات المتحدة التي أرسلت أربع مركبات استكشافية إلى المريخ، إطلاق مركبة خامسة هذا الصيف من المفترض أن تصل إليه في فبراير 2021.

وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أول مسبار عربي إلى الكوكب الأحمر في 15 يوليو من اليابان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

لماذا لم يفجر «عشماوى» نفسه لحظة القبض عليه؟

الصحة: 29 وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا

مصر للطيران: مستعدون لعودة الحركة إلى المطارات المصرية قريبًا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين